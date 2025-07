Caprino tenta di rapinare una donna e finisce a terra | bloccato dai passanti

Nel cuore di Caprino Bergamasco, un tentativo di rapina si è trasformato in una brutta avventura per un 56enne, che ha finito a terra grazie alla prontezza dei passanti e alla reattività della vittima. La scena si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, che hanno assicurato l’aggressore alla giustizia. Un episodio che ribadisce come, anche nelle situazioni più rischiose, il coraggio e la senso civico possano fare la differenza.

Caprino. Placcato a terra dai passanti e denunciato dai carabinieri. Si è concluso così il tentativo di rapina messo in atto da un 56enne italiano nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio a Caprino Bergamasco. L’uomo, a bordo di uno scooter, ha cercato di rubare la borsa che una 33enne aveva lasciato sul sedile anteriore della propria auto, parcheggiata nel centro storico del paese. La vittima ha reagito, riuscendo a riprendersi la borsa. Nella colluttazione il rapinatore ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra con il motociclo. A quel punto alcuni passanti che hanno assistito alla scena sono intervenuti trattenendolo fino all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Calusco d’Adda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Caprino, tenta di rapinare una donna e finisce a terra: bloccato dai passanti

