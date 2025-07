Prende forma la rosa di Possanzini. Idea Neglia, contattato l’ex Fermana.

Prende forma il progetto della rosa di Possanzini, che si arricchisce di nuovi talenti e volti noti del calcio. Dopo l’ingaggio di Riccardo Bongelli, giovane promessa classe 2006, la Samb si prepara a rafforzarsi ulteriormente con l’eventuale arrivo di Samuele Neglia, esterno d’attacco con un passato alla Fermana. La squadra lavora sodo per completare la rosa e affrontare al massimo la prossima stagione.

Il giovane Riccardo Bongelli ha firmato il contratto che lo lega alla Samb. Il giocatore classe 2006 si è messo in luce nelle fila della Maceratese giocando 29 gare e segnando 2 gol. Le sue prove non sono passate inosservate e ieri il ragazzo ha firmatoi il contratto fino al 30 giugno 2028 con la Samb. La Maceratese deve completare la squadra ed è stato contattato Samuele Neglia, esterno d’attacco del 1991 che ha giocato con la Fermana e anche per questa ragione si è sistemato nelle Marche, ma pure con Bari, Virtus Francavilla, Cerignola, Reggiana, Siena, Viterbese. Si tratta di quell’elemento di esperienza cercato dalla societĂ che ha bisogno di giocatori che reggano la categoria per averla frequentata a lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net