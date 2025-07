Tenta di violentare una donna minacciandola con coltello e pistola | arrestato 42enne a Bergamo

Un episodio inquietante scuote Bergamo: un uomo di 42 anni, con precedenti, è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una donna minacciandola con un coltello e puntandole una pistola alla testa. La vittima, coraggiosa e determinata, è riuscita a scappare dall’auto in corsa, mettendo in salvo la vita. I Carabinieri di Dalmine hanno subito intervenuto per mettere fine a questa terribile vicenda.

Aveva cercato di violentare una donna, minacciandola con un coltello e puntandole una pistola alla tempia. La vittima era però riuscita a fuggire dall'auto in corsa in cui si trovavano. Ora i Carabinieri della Stazione di Dalmine (Bergamo) hanno arrestato un italiano di 42 anni, con precedenti e residente in Val Seriana, ritenuto responsabile di tentato sequestro di persona, violenza sessuale.

