Ventimiglia bimbo scomparso da camping | ricerche in corso per trovare Alain

Le autorità di Ventimiglia non si arrendono nella loro corsa contro il tempo per ritrovare Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso dal camping 'Por la mar'. Con droni dotati di termocamere, unità cinofile e un elicottero a breve arrivo, ogni risorsa viene mobilitata in questa difficile sfida. La speranza è che queste tecnologie possano fare la differenza e restituire Alain ai suoi cari.

(Adnkronos) – Droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero che sta per arrivare. E' imponente la macchina delle ricerche di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni nato a Torino da genitori asiatici, scomparso ieri sera dal camping 'Por la mar' di Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche, purtroppo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ventimiglia, bambino di 5 anni disperso in un campeggio a Latte: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso

Attimi di panico a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove nel tardo pomeriggio è scomparso un bambino di circa cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere. Il bambino, secondo le prime informazioni, si trovava all'interno d Vai su Facebook

Ventimiglia, bimbo scomparso da camping: ricerche in corso per trovare Alain - Il piccolo, 5 anni, è stato immortalato per l'ultima volta dalle videocamere di sorveglianza alle 19. Secondo msn.com

Ventimiglia, bambino di 5 anni scomparso in un campeggio a Latte - L'ipotesi è che il bimbo possa essersi allontanato volontariamente e poi essersi perso nella zona boschiva o lungo la costa ... Segnala corriere.it