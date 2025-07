padri e figli insieme alla reunion degli oasis

Padri e figli si uniscono nella magica reunion degli Oasis a Cardiff, una città travolta dall’entusiasmo dei fan pronti a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile. Mentre le strade si riempiono di energia e nostalgia, il The Wonderwall nel St David’s Centre diventa il cuore pulsante di questa celebrazione. Un’esperienza che promette di unire generazioni e creare nuovi ricordi, perché nulla è più potente della passione condivisa per la musica che ha segnato un’epoca.

Gli Oasis sono tornati. Due ore e mezza prima dell'apertura delle porte per la prima tappa del tour, Cardiff è una città invasa dalla gente. Ogni pub, ristorante, negozio, strada, in particolare il St David's Centre dove è temporaneamente ospitato il The wonderwall, un negozio di merchandising accessibile solo con prenotazione e dopo aver fatto una fila che si snoda per metà dell'ultimo piano del centro commerciale, è pieno di uomini vestiti con magliette con il logo degli Oasis eo una combinazione di cappellini, polo, parka e giacche Stone Island. Molti dei dipendenti che lavorano regolarmente ai grandi eventi al Principality Stadium mi hanno riferito che non avevano mai visto la città così piena.