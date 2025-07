L' agenzia delle Entrate pronta ad assumere 2.700 funzionari | 165 in Sicilia 95 in Calabria Scarica il bando

Se sei un giovane laureato in cerca di una grande opportunità, questa notizia fa al caso tuo: l’Agenzia delle Entrate annuncia il nuovo bando per 2.700 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 165 in Sicilia e 95 in Calabria. Un'occasione imperdibile per entrare nel mondo del fisco e contribuire alla crescita del nostro Paese. Le domande di...

Nuovo bando di concorso per giovani laureati. L’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari da destinare alle attività giuridico-tributarie. La selezione, che segue quelle già bandite quest’anno, spiega una nota, rientra nel piano assunzioni con cui il Fisco punta ad ampliare l’organico per potenziare le proprie strutture in tutta Italia. Le domande di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'agenzia delle Entrate pronta ad assumere 2.700 funzionari: 165 in Sicilia, 95 in Calabria. Scarica il bando

