Calciomercato Juventus caccia al nuovo faro del centrocampo | tre obiettivi e un sogno oggi inarrivabile La lista aggiornata

Il calciomercato della Juventus si infiamma: la Vecchia Signora cerca il nuovo faro del centrocampo, con tre obiettivi concreti e un sogno sfuggente che resta inaccessibile. La corsa ai profili più promettenti si scalda, soprattutto dopo la possibile partenza di Douglas Luiz. In questo scenario, la Juventus valuta attentamente le opzioni per rinforzare il reparto centrale, puntando a un campione che possa fare la differenza nella stagione 2025/2026. La lista aggiornata svela tutte le possibilità , ma il sogno rimane ancora lontano.

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: tre obiettivi e un sogno oggi inarrivabile. Ecco la lista aggiornata sui profili sondati. La Juventus  sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 20252026, con la partenza di Douglas Luiz  che potrebbe accelerare le operazioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta seguendo con attenzione alcune opzioni, ma la situazione è in evoluzione e dipenderà dalle cessioni in corso. Uno dei primi nomi che il calciomercato Juventus sta monitorando è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992, che ha fatto le fortune del Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: tre obiettivi e un sogno oggi inarrivabile. La lista aggiornata

In questa notizia si parla di: centrocampo - juventus - caccia - faro

Calciomercato Juventus: due sogni a centrocampo! «Loro spostano gli equilibri». Assalto a questi giocatori in estate? Ultimissime - Il calciomercato della Juventus si infiamma con due sogni a centrocampo, capaci di cambiare gli equilibri del team.

Caccia al nuovo centrocampista ? Tutti i nomi nella lista della #Juve Vai su X

TORNA DI MODA #HANCKO! La #Juventus monitora la situazione del difensore del #Feyenoord: in caso di mancato trasferimento all'#AlNassr, i bianconeri sarebbero pronti a tornare sul calciatore già seguito a gennaio (Sky Sport) ? L'ARTICOLO DI JU Vai su Facebook

Mercato Juve caccia al nuovo faro in mediana | dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka la lista aggiornata degli obiettivi; Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo; Mercato Juve, caccia al nuovo mediano: la lista aggiornata.

Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: non solo Tonali, ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli - Calciomercato Juventus, caccia al nuovo faro del centrocampo: non solo Tonali, ci sono altri tre nomi nella lista di Comolli. Lo riporta juventusnews24.com

Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, la lista aggiornata degli obiettivi - Mercato Juve, caccia al nuovo faro in mediana: dall’opzione Ndidi all’ultimissima idea Xhaka, ecco la lista aggiornata degli obiettivi della dirigenza La Juve è al lavoro per rinforzare il proprio cen ... Da juventusnews24.com