Roccella | Ho molto apprezzato il discorso di Olena Zelenska

Ho molto apprezzato il discorso di ieri della first lady ucraina Olena Zelenska, che ha sottolineato come la ricostruzione vada oltre le strutture: riguarda soprattutto il cuore e l’anima di una nazione. La sua testimonianza toccante ha evidenziato il ruolo cruciale delle donne non solo nel ricostruire, ma nel risanare emozioni e speranze spezzate. Un richiamo potente alla forza interiore di un popolo che si rialza con coraggio e determinazione.

"Ho molto apprezzato il discorso di ieri della first lady ucraina Olena Zelenska, che ha ribadito non solo l'importanza del ruolo delle donne nella ricostruzione e cosa le donne abbiano patito in questi anni di guerra, ma ha anche ricordato che la ricostruzione non riguarda solo gli edifici, le infrastrutture", ma "è anche morale, psicologica,.

