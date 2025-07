La mano sul viso e il dna ignoto nella bocca Perché la procura cerca un terzo uomo

Il caso di Garlasco si impreziosisce di un nuovo inquietante elemento investigativo: una mano sul viso e tracce di DNA ignoto nella bocca. La procura, tuttavia, cerca ancora un terzo uomo, alimentando mistero e suspense su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli nel 2007. Mentre Chiara Poggi giaceva senza vita, le indagini continuano a svelare dettagli criptici che potrebbero cambiare il destino di questa enigmatica vicenda.

Il caso di Garlasco acquisisce un nuovo elemento d'indagine che, al momento, fornisce solo indicazioni sommarie e non certezze su quanto accaduto nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Chiara Poggi venne trovata senza vita sulle scale che dal piano terra portano alla taverna dell'abitazione, tracce di sangue erano presenti in numerose parti del soggiorno e per questo omicidio è stato condannato il fidanzato di allora, Alberto Stasi. Ora, questa nuova indagine ha acceso i riflettori su Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, unico indagato per omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it