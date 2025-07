Impianto per la produzione di biometano a Roma nord arriva lo stop ai lavori

L’impianto per la produzione di biometano a Roma Nord si ferma bruscamente, suscitando un acceso dibattito tra cittadini e amministratori. La decisione, presa dalla direzione tecnica del Municipio XV, arriva dopo alcune criticità sollevate nelle ultime settimane. Un progetto che prometteva innovazione e sostenibilità ora si trova in bilico, lasciando il territorio in attesa di chiarimenti e nuove prospettive. È evidente che la questione è ancora tutta da definire.

