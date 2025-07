Migranti | documenti falsi e finte pratiche per ingressi in Italia 9 arresti

Operazione antimafia della Polizia di Stato smaschera un giro di falsi documenti e pratiche fraudolente che coinvolgono migranti e imprese, con 9 arresti in 23 province italiane. Durante i controlli su oltre 1.300 stranieri e 167 aziende, sono emersi schemi criminali ben strutturati, pronti a sfruttare la disperazione dei richiedenti asilo per profitto illecito. Dalle indagini si traggono importanti insegnamenti sulla necessità di tutelare la legalità e garantire un sistema più sicuro.

(LaPresse) Operazione di contrasto all’immigrazione clandestina della Polizia di Stato in 23 province. Durante i controlli su 1317 stranieri e 167 imprese, sono state arrestate 9 persone ricercate per vari reati. Dalle indagini è emerso che diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di migranti stranieri di entrare in Italia, offrendo agli stessi di regolarizzarli, con ingenti profitti illeciti, tenendo presente che per ogni ‘pratica’ gestita irregolarmente vengono richiesti compensi tra i mille e i 5 mila euro. Tra le modalità più diffuse, la falsificazione di documenti, ad esempio allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l’offerta di servizi di intermediazione illecita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti: documenti falsi e finte pratiche per ingressi in Italia, 9 arresti

In questa notizia si parla di: italia - migranti - documenti - falsi

Estradato in Italia trafficante di migranti arrestato in Albania - È stato estradato in Italia dall'Albania uno dei soggetti coinvolti nell'operazione

LIBERO, la sentenza dell’assoluzione: "Nessun obbligo di far sbarcare i migranti". Parla Matteo Salvini: "Difendere i confini italiani non è reato". Avanti tutta! Vai su Facebook

Migranti: documenti falsi e finte pratiche per ingressi in Italia, 9 arresti; Falsi documenti agli immigrati, fino a 5mila euro per una pratica: l’operazione tocca anche la Toscana; Falsi documenti ai migranti per farli entrare in Italia, blitz nel casertano: 9 arresti.

Migranti, false pratiche e mazzette per gli ingressi: 9 arresti in Italia - Dalle indagini è emerso che diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di persone straniere di entrare in Italia, offrendo loro la regolarizzazione con ingenti profitti illeciti ... Secondo tg24.sky.it

Falsi contratti ai migranti, controlli anche a Bari, Foggia e Taranto - Arrestate nove persone nell'operazione della Polizia in 23 province: richiesti compensi fino a 1500 euro per gestire le pratiche irregolari ... Da rainews.it