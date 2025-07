Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la foto con il pancione è tenerissima E Giulia De lellis commenta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono con il mondo un momento di pura tenerezza: il pancione che promette una nuova vita. La coppia, immersa nella magia della Toscana, cattura l’attenzione con scatti che trasmettono amore e serenità . Tra tramonti incantati e risate condivise, il loro viaggio diventa un racconto di emozioni autentiche. E la dolcezza di questo momento speciale non passa inosservata: anche Giulia De Lellis commenta, sottolineando l’unicità di questa attesa.

