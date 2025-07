Emozioni all' Arena Plautina | concerto e premio a quattro musicisti del Conservatorio Maderna - Lettimi

Un’atmosfera magica, tra storia e musica, ha avvolto l’Arena Plautina di Sarsina venerdì sera, dove la Wind Simphony Orchestra del Conservatorio Maderna - Lettimi di Cesena e Rimini ha regalato emozioni indimenticabili. Un evento unico, reso possibile grazie al sostegno della Bcc di Sarsina e di preziose collaborazioni, che ha visto anche il premio a quattro talentuosi musicisti. La serata ha celebrato l’arte e la passione, lasciando il pubblico rapito...

La suggestiva cornice dell'Arena Plautina di Sarsina ha ospitato venerdì sera un concerto organizzato dalla Wind Simphony Orchestra del Conservatorio Maderna - Lettimi di Cesena e Rimini. L’iniziativa è stata finanziata dalla Bcc di Sarsina con la collaborazione dei club service e di Zelus. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

