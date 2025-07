Ucraina nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città | la Polonia schiera i caccia

Nella notte, l’Ucraina si è svegliata sotto un attacco di droni e missili russi che hanno colpito diverse grandi città, anche lontane dal fronte. La tensione sale: la Polonia schiera i caccia, pronti a rispondere a ogni provocazione. Le forniture di armi statunitensi a Kiev riprendono, seppur con meno intensità. Una crisi che rischia di intensificarsi, coinvolgendo l’intera regione. Continua a leggere

Missili e droni russi hanno colpito numerose città nelle scorse ore, con l'ennesimo bombardamento notturno. Prese di mira anche città lontane dal fronte. La Polonia e altri Paesi hanno schierato i caccia, "pronti per una risposta immediata". Le forniture di armi statunitensi a Kiev riprendono, ma con meno intensità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

