Pistola alla tempia sequestra e tenta di violentare una donna | arrestato 42enne

Una sera di terrore e coraggio: un uomo armato minaccia e sequestra una donna, ma lei, con straordinario coraggio, riesce a scappare. La sua pronta reazione ha evitato una tragedia, portando all’arresto del 42enne responsabile. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia importante la fermezza di chi non si arrende davanti alla paura.

È la sera di martedì 1° luglio quando un uomo di 42 anni invita una donna a salire sulla propria auto. In pochi minuti l'uomo le mostra un coltello, poi le punta una pistola alla tempia e la minaccia, tenta più volte di costringerla ad avere un rapporto sessuale. Sono momenti di terrore per la donna, in un istante di distrazione del mostro che la tiene in ostaggio trova il coraggio di aprire la portiera e di lanciarsi dall'auto in corsa in via Lombardia a Dalmine. Nella caduta riporta diverse escoriazioni e ferite sul corpo, ma riesce a rialzarsi e a chiedere aiuto ad un automobilista di passaggio che la porta direttamente dai carabinieri di Dalmine.