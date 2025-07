Leggere Mustafa Suleyman prima che sia un agente artificiale a leggere noi significa prepararsi a un cambiamento epocale. Esistono due reazioni possibili: ignorare l’onda in arrivo o comprenderne la portata reale. Il libro "L’onda che verrà " ci invita a riflettere su come questa rivoluzione non sia solo un problema, ma un’opportunità da cogliere prima che diventi incontrollabile. La scelta è nostra: affrontarla con consapevolezza o lasciarci travolgere.

Esistono due modi per reagire all'intelligenza artificiale. Il primo: rimuovere il problema e sperare che passi. Il secondo: leggere L'onda che verrĂ di Mustafa Suleyman (con Michael Bhaskar), e capire che no, non passerĂ . E che forse non è nemmeno un problema – o almeno, non solo. Ma qualcosa che, se ignorato, rischia di diventare molto piĂą grosso del previsto. PiĂą che un'onda, uno tsunami. E noi siamo lì, sulla spiaggia, con l'ombrellone aperto e il mojito in mano. Mustafa Suleyman non è un predicatore apocalittico nĂ© uno scienziato in vena di tecnicismi. E' uno che l'intelligenza artificiale l'ha fatta, l'ha finanziata, l'ha vista crescere: è tra i fondatori di DeepMind, la societĂ che ha portato l'AI da teoria a pratica, e oggi guida l'AI di Microsoft.