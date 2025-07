Poveglia aperta a tutti | l’isola di Venezia resterà pubblica dopo la battaglia di un’associazione

L’isola di Poveglia, simbolo di storia e natura veneziana, sarà finalmente aperta a tutti grazie alla vittoria dei cittadini. Dopo una lunga battaglia, l’associazione “Poveglia per tutti” ha ottenuto la concessione dall’Agenzia del Demanio, garantendo che questo prezioso angolo di laguna rimanga accessibile e preservato. A partire dal 1° agosto, l’isola sarà un luogo di condivisione e scoperta, un trionfo di comunità e tutela ambientale.

Una vittoria dei cittadini. L’ isola di Poveglia, nella laguna di Venezia, resterà aperta a tutti. È l’esito di una lunga battaglia, che ha visto un gruppo di cittadini determinati ottenerne la concessione da parte dell’ Agenzia del demanio, con l’obiettivo dichiarato di mantenerla fruibile alla collettività, nel rispetto degli elementi paesaggistici e naturali del luogo. A partire dal 1° agosto, infatti, l’associazione “Poveglia per tutti” sarà a tutti gli effetti incaricata di gestire la parte nord dell’isola, con lo scopo di realizzare un parco urbano. Ma non solo: si punta a costruire un pontile per garantire i collegamenti acquei e a realizzare attività sociali, di pulizia, di gestione e manutenzione dell’isola, anche in collaborazione con l’Università di Verona, che ha avviato una borsa di dottorato insieme a “Poveglia per tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: tutti - poveglia - isola - aperta

Un laboratorio sociale studiato dalle università. "#Poveglia per tutti" vince la battaglia contro la privatizzazione: l'isola nella Laguna di #Venezia resta bene comune. @Povegliaxtutti Dai un'occhiata a questo contenuto su RaiNews https://rainews.it/tgr/veneto/vi Vai su X

L'isola stava per essere comprata da Brugnaro, prima che diventasse sindaco. La vittoria dei comitati di «Poveglia per tutti» che gestirà la parte verde per sei anni. Unica clausola: se spunta un privato, concessione interrotta Vai su Facebook

Poveglia è davvero per tutti. La svolta per l’isola di Venezia salvata dalla privatizzazione; Poveglia per tutti, ufficiale la concessione dell’isola dal primo agosto per 6 anni; Poveglia per tutti.

Poveglia aperta a tutti: l’isola di Venezia resterà pubblica dopo la battaglia di un’associazione - È l’esito di una lunga battaglia, che ha visto un gruppo di cittadini determinati ottenerne la conces ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Il Demanio concede all'associazione "Poveglia per tutti" l'isola in Laguna Sud - Fra schermaglie legali, giornate di mobilitazione e progetti comincia a prender forma il sogno di un parco urbano lagunare ... Si legge su rainews.it