La band creata con ChatGPT? Per ora si sente eccome.

C’è chi ha paura che l’intelligenza artificiale rubi l’anima alla creatività. E c’è chi ascolta i Velvet Sundown. La prima band generata con l’aiuto di ChatGPT – testi, branding, strategia, copertine, promozione – è un esperimento interessante, ma rassicurante: l’intelligenza artificiale può fare molte cose, ma per ora non riesce a scrivere una canzone che ti laceri dentro. I Velvet Sundown sono nati da un’idea del produttore svedese Martin Hammarström, che ha deciso di “collaborare” con ChatGPT per creare da zero un gruppo musicale. L’ai ha suggerito il nome, i titoli delle canzoni, lo stile (un mix tra Tame Impala, Lana Del Rey e Arctic Monkeys), e ha persino contribuito alla scrittura dei testi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it