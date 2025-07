Ottimisti sì, ma non ingenui sul cambiamento climatico.

L’ottimismo, quando diventa un alibi, rischia di offuscare la consapevolezza e il senso di urgenza necessari per affrontare il cambiamento climatico. Non si tratta di rinunciare alla speranza, ma di riconoscere che senza interventi concreti e realizzabili, il nostro futuro rischia di essere compromesso. È tempo di passare dall’illusione alla responsabilità, agendo ora prima che sia troppo tardi.

Progressista: Io non ho nulla contro l'ottimismo, in teoria. Ma quando si parla di clima, vedo troppo spesso un ottimismo complice. Un modo per scrollarsi di dosso la gravità della situazione. L'idea che "tanto ce la faremo" è esattamente il tipo di pensiero che ha permesso al problema di aggravarsi per decenni. E' lo stesso schema mentale che ci ha fatti arrivare impreparati alla pandemia o al crollo della biodiversità: sottovalutare i segnali finché non è troppo tardi. Conservatore: Oppure, all'opposto, è l'allarmismo che ha generato paralisi. Se dici per quarant'anni che siamo alla fine del mondo, e il mondo non finisce, la gente smette di ascoltarti.