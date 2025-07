Bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia da un campeggio ricerche in corso da ore | l’ultimo avvistamento

Una preoccupante scomparsa scuote Ventimiglia: un bambino di 5 anni, Alain Barnard Ganao, è sparito dal campeggio dove si trovava. L’ultimo avvistamento risale a ore fa, e le ricerche sono in corso senza sosta. La comunità si mobilita con speranza e apprensione, mentre ogni minuto diventa cruciale per ritrovare il piccolo al sicuro. La vicenda rimane sotto stretta sorveglianza, con l’augurio di una pronta riconsegna.

A Ventimiglia un bambino di 5 anni è scomparso da un campeggio. Si chiama Alain Barnard Ganao e indossa una maglietta bianca e un pantaloncino verde. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia da un campeggio, ricerche in corso da ore: l’ultimo avvistamento

