’Titolari’ in esubero - Mai veramente dentro la squadra viola La strana situazione di Sabiri e Valentini

Un enigma senza soluzione, una vera e propria sfida per il club toscano: Valentini e Sabiri, aquisti sfuggenti e mai realmente integrati nella squadra. Sono meteore o potenziali protagonisti del riscatto viola? La loro presenza resta un mistero avvolto da silenzi e aspettative, ma il futuro potrebbe ancora riscrivere le pagine di questa curiosa vicenda. E forse, finalmente, potrebbero trovare il loro posto nel cuore della Fiorentina.

C’è chi li chiama meteore. Chi invece, affidandosi alla letteratura, li ha ribattezzati giĂ dei Carneadi ("Chi era costui?" diceva Don Abbondio). Per la Fiorentina, in realtĂ , Nicolas Valentini e Abdelhamid Sabiri sono stati fino ad oggi solo dei fantasmi. Ovvero giocatori acquistati dal club in momenti diversi del recente passato ma che non hanno mai messo insieme fin qui nemmeno una presenza ufficiale in maglia viola. E mai probabilmente la metteranno, a giudicare dalle premesse di questo mercato. Per caritĂ , trattasi di due casi molto diversi sui quali l’area tecnica punta ad una opposta gestione: per il difensore la sensazione è che si procederĂ a un nuovo prestito, stavolta con diritto di riscatto, in direzione Verona mentre per ciò che riguarda il fantasista - che ha peraltro il contratto in scadenza tra un anno - l’epilogo alternativo alla risoluzione dell’attuale accordo in essere è una cessione a titolo definitivo, se pur a costo ridottissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net