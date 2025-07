Lunghe liste d’attesa e una visita da pagare dopo l’intervento al cuore | l’odissea di un malato di cancro

Le lunghe liste d’attesa e i costi post-intervento rappresentano un ulteriore peso per chi affronta malattie gravi come il cancro o problemi cardiaci. La sanità locale, già in affanno per carenza di personale, si trova a dover gestire una crisi che mette a dura prova pazienti e professionisti. È ora di riflettere su soluzioni efficaci per garantire assistenza tempestiva e dignitosa a tutti, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro in un sistema così fondamentale.

Non c’è pace per la sanità locale alle prese con una carenza di organico e con le lunghe liste d'attesa per visite ed esami. A farne le spese sono due categorie in particolare: i professionisti, alcuni dei quali spesso aggrediti dentro il posto di lavoro; e i pazienti alle prese con dei problemi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

