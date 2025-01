Quotidiano.net - Australia sotto choc: nota influencer accusata di avvelenare la figlia di un anno per ottenere donazioni e nuovi follower

Roma, 16 gennaio 2025 -shock per le accuse rivolte contro unadi Tik Tok. La donna, 34 anni originaria del Queensland, avrebbe avvelenato ripetutamente lapiccola di un, poi l'aveva filmata mentre era in “enorme stato di angoscia e dolore" per riceveree aumentare i suoi. La donna della Sunshine Coast, le cui generalità non sono state rivelate, è stata arrestata dopo mesi di indagini, iniziate ad ottobre su segnalazione dei medici di un pronto soccorso. I dottori avevano lanciato l'allarme quattro mesi fa, quando il bebè era finito in ospedale in gravi condizioni a Brisbane. I medici avevano riscontrato un "grave disagio emotivo e fisico e danni" e le analisi avevano confermato l'uso di farmaci non autorizzati. Secondo l'accusa la madre drogava la bambina di ancora pochi mesi poi documentava con foto e video la sua sofferenza, affermando che laaveva una malattia terminale, tutto allo scopo di commuovere e incassare denaro.