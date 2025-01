Panorama.it - Verso la Luna le prime due sonde del 2025, a bordo anche il sistema italiano Lugre

Due lander privati sono stati lanciati nello spazio e presto saranno direttila. Si chiamano Blue Ghost e Resilience, sono stati commissionati da Firefly Aerospace, costruiti dalla società giapponese I-Space e decollati adi un razzo SpaceX Falcon 9 questa mattina presto (15 gennaio, ora della costa Est degli Usa) dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida. Così alle 7:11 ora italiana il Falcon 9 ha effettuato il suo “liftoff” e dopo circa nove minuti il primo stadio del razzo è tornato sulla Terra come previsto posandosi sulla nave drone “Just Read the Instructions” della SpaceX, posizionato alcune miglia al largo dalla costa dell'Oceano Atlantico. Il secondo stadio del razzo ha continuato a seguire la traiettoria prevista e se tutto va come previsto porterà Blue Ghost in un'orbita di trasferimentore circa 65 minuti dopo il lancio (mentre scriviamo), per poi rilasciare Resilience 27 minuti dopo.