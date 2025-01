Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bologna, per l’ex Nar Cavallini l’udienza in Cassazione. L’accusa, le sentenze e la richiesta del pg: “Confermare l’ergastolo

Mancano pochi mesi al 45° anniversario delladie la I sezione penale delladiscuteràdel processo a Gilbertoterrorista dei Nar condannato alin primo e secondo grado per aver dato, secondo, alloggio a Luigi Ciavardini, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti (già condannati in via definitiva), per aver aiutato nella compilazione della patente falsa poi usata da Fioravanti e per aver fornito l’auto con cui Mambro e Fioravanti avevano viaggiato da Villorba di Treviso ae ritorno., che ora ha 72 anni, è attualmente in semilibertà. Il 23 settembre del 2023 per il quarto Nar: Gilbertoè arrivata conferma della sentenza dei giudici dell’Assise diche nel motivare la condanna a definirono il massacro della stazione “unadi Stato”, specificando il ruolo dei “Nar compromessi coi servizi segreti” e sottolineando che “depistaggi” riguardarono sono solo la mattanza del 2 agosto 1980 ma che “sono stati la regola da piazza Fontana a Ustica”.