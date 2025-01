Sermoneta celebra la tradizione con la Sagra della Polenta | domenica appuntamento a Doganella

Leggi su Dayitalianews.com

Unimperdibile tra fede,e gusto:19 gennaio, la borgata didi Ninfa accoglie la tradizionale, un evento che unisce la devozione religiosa e le antiche tradizioni enogastronomiche locali. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Parrocchiale, con il patrocinio dei Comuni die Cisterna di Latina.Un Programma Ricco die SpiritualitàLa giornata prenderà il via all’alba, alle 6:00, nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta in via Ninfina, con la preparazionesecondo la ricetta tradizionale. Alle 9:30 partirà la suggestiva processione dei trattori per le vie del borgo, un momento cheil legame tra la comunità e il lavoro nei campi.Poco prima delle 11:00, precisamente alle 10:50, la statua del santo patrono verrà portata in spalla dal Piazzale Conte Luigi Galamini fino alla chiesa per lazioneSanta Messa.