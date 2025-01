Lanazione.it - Prato, riconsegnati i campi al Maliseti Seano e allo Jolo dopo la riqualificazione

, 15 gennaio 2025 - La sindaca Ilaria Bugetti e l'assessore ai lavori pubblici Marco Sapia hanno fatto visita oggi agli impianti sportivi diin via Caduti senza Croce e Otello Fantaccini in via Per Iolo che nei giorni scorsi sono statialle società sportive concessionariei lavori direalizzati attraverso i fondi PNRR. "Finalmentemesi complessi e di non facile gestione considerati i numerosi cantieri in corso in questo periodo in città siamo arrivati a queste due consegne che le società attendevano e che permetteranno di poter far svolgere al meglio le attività sportive ai loro ragazzi e ragazze - ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti - Cerchiamo di andare più velocemente possibile anche con gli altri cantieri ancora in corso e ringrazio non solo gli uffici ma davvero le società per l'attiva collaborazione sempre dimostrata".