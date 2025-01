Ilgiorno.it - Milano capitale mondiale dell’arte: "Grandi eventi e impegno dei privati. La sfida resta la cultura per tutti"

Leggi su Ilgiorno.it

di Stefania ConsentiAssessore allaTommaso Sacchi,"incoronata" anche dal Financial Times,del futuro. "È ovvio che non posso che esserne lieto.si conferma protagonista nel panorama artistico globale. I numerosi progetti di alto livello e l’apertura di nuove gallerie internazionali testimoniano la vivacitàle della città, consolidando il ruolo dicontemporanea. Vuol dire che siamo sulla strada giusta, ma." Ma che cosa? "Il merito è del lavoro collettivo che sta facendo la città, le istituzionili pubbliche e private. Io credo fermamente in quel federalismole che ci porta ad investire suiprogetti di collaborazione, penso al lavoro che stiamo facendo con le ambasciate e alcuni musei importanti.