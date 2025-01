Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Nani Roma trionfa tra le auto. Sanders allunga su Schareina nelle moto, Loprais vince tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13: 22– Alesha vinto il decimo stage della. Un successo che non sposta però praticamente di nulla in ottica classifica generale. Il ceco ha infatti ottenuto un vantaggio di soli +0:05 rispetto a van den Brink, mentre il leader Macik si è piazzato al terzo posto con +2:02. Il vincitore della scorsa edizione guida quindi con +2:22:07 rispetto a van den Brink e +2:26:15. Il suo secondo trionfo consecutivo, salvo cataclismi, è dietro l’angolo12.35ha fatto suo lo stage con il tempo complessivo di 2 ore, 6 minuti e 34 secondi con un vantaggio di 18 secondi sul brasiliano Lucas Moraes, mentre è terzo il sudafricano Brian Baragwanath a 2:21, mentre è quarto il cileno Francisco Lopez Contardo a 4:11. Quinta posizione per l’argentino Jeremias Gonzalez Ferioli a 4:36, mentre è sesto lo spagnolo Pau Navarro a 4:44.