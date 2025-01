Calciomercato.it - Juventus a processo, maxi stangata: cancellati tutti i contratti

Leggi su Calciomercato.it

Per la società bianconera tra due settimane è in programma un’udienza e la sanzione può essere molto pesanteNon è chiusa l’inchiesta Prisma che vede coinvolta laed alcuni suoi ex dirigenti. Il prossimo 27 gennaio ci sarà la seconda udienza del procedimento davanti al Gup del Tribunale di Roma.(LaPresse) – Calciomercato.itSarà il giudice a dover stabilire il rinvio a giudizio o meno di alcuni dei dirigenti che hanno lavorato con i bianconeri negli anni passati: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, da Fabio Paratici a Maurizio Arrivabene. Le accuse sono diverse: si va dal reato di falso nelle comunicazioni sociali alla manipolazione del mercato e ancora ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.