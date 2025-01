Quotidiano.net - Maltempo blocca treni su linea Reggio Calabria-Paola-Salerno: ritardi e cancellazioni

Novetra Alta velocità e Intercity cancellati o limitati, altri 5 attualmente fermi eche per duenotturni sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore. Sono le conseguenze dei danni dasullaferroviaria: dalle 7,40 la circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, mentre dalle 9,30 resta sospesa tra San Lucido e. Le notizie sono riportate sulle pagine Infomobilità ditalia. Fs italiane ha diffuso poi un comunicato in cui spiega che dalla notte per il forteche sta interessando il Tirreno cosentino è sospesa la circolazione ferroviaria lungo latra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo ee San Lucido. In particolare, su alcuni tratti il forte vento ha causato la presenza sullaferroviaria di oggetti metallici esterni alla ferrovia.