Iodonna.it - L'attivista e consigliere regionale torna nelle librerie con una sorta di guida pratica con la quale intende rispondere a 100 domande scomode sulla disabilità, sfatando gli ancora troppi stereotipi presenti nella società

Laè un tema che,nostra, continua ad essere troppo spesso accompagnato da radicati pregiudizi. Gliinfluenzano negativamente la percezione delle persone cone il modo in cui vengono trattate. Limitano le loro opportunità e le costringono quotidianamente ad affrontare un’ignoranza e un’incomprensione diffuseloro condizione. Lo sa bene, per la sua esperienza personale, Iacopo Melio, notoper i diritti umani etoscano, che ha recentemente pubblicato un libro proprio dal titolo provocatorio Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100difficili. Samuel Marchese: «Laè negli occhi di chi guarda» X Leggi anche › Com’è il sesso per le persone con? Un podcast lo svela, oltre pregiudizi e sex toys “Ma i disabili fanno sesso?” Il libro di Iacopo Melio è un manuale contro i pregiudiziMelio, nel suo nuovo libro, scritto in modo accessibile e coinvolgente, affronta una vasta gamma di temi legati alla, con l’obiettivo di combatteree luoghi comuni.