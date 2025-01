Linkiesta.it - La difficile eredità climatica di Justin Trudeau

In Canada, dopo quasi dieci anni, è finita l’era di, che domenica 5 gennaio si è dimesso da premier e leader del partito liberale. Fin dall’inizio del suo mandato, nel 2015, il politico di Ottawa si è fortemente contraddistinto per una grossa spinta nei confronti dell’azionee ambientale. Caroline Brouillette, direttore esecutivo del Climate Action Network Canada lo ha definito «il primo ministro che più di ogni altro nella storia del Paese si è battuto per la causa». Un intento sottolineato dallo stesso, che in un intervento alle Nazioni unite a settembre aveva riassunto la propria visione: «Le Nazioni ricche come il Canada hanno il dovere di combattere il cambiamento climatico». Le sue conquiste nel corso degli anni sono piuttosto evidenti, a cominciare dalla Bill C-12, o Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act, la prima legislazione canadese sulla responsabilità