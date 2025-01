Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 13 gennaio 2025, ventiduesima puntata

E’ calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 13con le ultime.Il racconto della diretta della 22adeldi lunedì 13Ladeldi lunedì 13è iniziata con Alfonso Signorini che ha salutato i cinque concorrenti al televoto. A rischio eliminazione: Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso. Laentra nel vivo con il ritorno di Jessica Morlacchi; la ex cantante dei Gazosa dopo l’abbandono della scorsa settimana è tornare nella casa per un confronto con Helena Prestes. Poco dopo si è confrontata anche con Luca Calvani: l’ingresso della “maestrina” pronta a bacchettare gli ex compagni d’avventura senza fare mai mea culpa per i suoi comportamenti subdoli e da bulla come evidenziati anche dall’opinionista Beatrice Luzzi.