Thesocialpost.it - Glasgow, ragazzo disabile lasciato 14 ore in corsia: ora è in coma

Leggi su Thesocialpost.it

Una madre, Leeanne Reston, denuncia la drammatica esperienza vissuta al pronto soccorso di. Suo figlio, Mark McAvoy, 18 anni, affetto da paralisi cerebrale, è statoper 14 ore su una barella nonostante dolori lancinanti. Ora il giovane è infarmacologico e lotta per la vita.Leggi anche: Caterina massacrata così dal figlio: follia in Italia, cos’ha scatenato l’orroreLa malattia e l’urgenzaMark vive con una grave paralisi cerebrale che lo costringe sulla sedia a rotelle e richiede cure costanti. Lunedì 13 gennaio, la madre Leeanne ha portato il figlio in ospedale per dolori addominali molto forti. «Ho chiamato il pronto soccorso e mi hanno consigliato di venire subito. Arrivati lì, mi hanno detto che non c’erano letti disponibili», racconta.Il personale ha sistemato Mark su un lettino nelle corsie dell’ospedale.