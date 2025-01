Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso a Lipsia: Noah Okafor rispedito al Milan dopo le visite. Perché il trasferimento è saltato

Ildell’attaccante svizzero delalha preso una piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Philipp Hinze di Sky Sport DE, la formazione tedesca ha bloccato l’affare. Il motivo? I risultati dei test medici hanno stabilito chenon poteva essere a disposizione nell’immediato. Tradotto: dalleè emerso che il calciatore non è ancora pronto a scendere in campo. Ilha fiutato il pacco e ha deciso di rispedirein Italia: l’operazione con ilè ufficialmente saltata.Nella serata di domenica 12 gennaio, l’affare tra rossoneri e i tedeschi si era sbloccato, conche sarebbe dovuto andare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni. L’accordo, ora, è definitivamente bloccato efarà quindi ritorno ao.