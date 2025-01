Quotidiano.net - Chi è Cloris Brosca, il nuovo personaggio de “Il Paradiso delle Signore”

C’è unche il pubblico de “Il” ha potuto conoscere, nei giorni scorsi. Il suo ruolo è quello di Amalia Rubino, una signora che fa le carte, scelta da Roberto Landi (interpretato da Filippo Scarafia) con la missione di stuzzicare e incuriosire le clienti della boutique, desiderose di scoprire cosa riserverà loro ilanno, che nella Milano della soap opera è il 1966. E i più attenti spettatori avranno sicuramente riconosciuto l’attrice che interpreta quel, diventata il simbolo di Luna Park, storico programma in access prime time su Rai 1, andato in onda molti anni fa., l’indimenticabile Zingara del programma di Rai 1 Sempre le carte sono state centrali nel ruolo che l’ha resa famosa in tutta Italia nel programma “Luna Park” di Rai 1.