Uomini e Donne Sossio Aruta volta pagina dopo la rottura con Ursula Bennardo | la foto con la nuova fidanzata

L’ex cavaliere diha ritrovato l’amorela fine della tormentata storia con l’ex dama, dalla quale nel 2019 ha avuto la piccola Bianca.Lo scorso anno i due discussi ex protagonisti del Trono Over dihanno annunciatomente la loro. Da quel momento, traè iniziata una guerra social a suon di accuse reciproche che riguardano principalmente la figlia. Da una parte l’ex cavaliere ha dichiarato pubblicamente (QUI potete leggere l’intervista completa) che l’ex compagna non gli consentisse di trascorrere tempo con la piccola Bianca. “Ho degli orari da rispettare per chiamare la bambina e se sgarro un minuto non mi risponde più“, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, chelaè tornato a Torre Annunziata (Napoli) mentreè rimasta a Taranto con la bambina.