Provincia di Salerno, il consigliere Del Sorbo: "Preoccupazione per l'ultimo decreto del Presidente, no a ripercussioni sul personale"

Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo la mia profondain merito aldeldellan.2 del 10 gennaio, che elimina il Servizio Operativo di Polizia Ambientale e il Servizio Operativo di Polizia Stradale dalla macrostruttura organizzativa delladiatto di una scelta che la Lega e il centrodestra non hanno mai condiviso. La revoca dell’istituzione del Corpo di Poliziale fu portata in consiglio nel maggio del 2023 con un’integrazione all’ordine del giorno, senza permettere alle forze politiche alcun tipo di confronto. Quest’ultima decisione lascia troppe incognite e non potrà non avere un impatto negativo sulcoinvolto, che si troverà a perdere non solo la propria collocazione lavorativa all’interno di servizi che hanno svolto per anni con dedizione e competenza, ma anche la qualifica di pubblico ufficiale.