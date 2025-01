NFL Playoffs 2025 | Commanders avanti allo scadere tutto facile per Eagles e Bills

Leggi su Sportface.it

Si chiude con il perfetto field goal di Zane Gonzalez, che regala la vittoria ai Washington, la domenica del Wild Card Round deiNFL. In quella che è stata senza ombra di dubbio la partita migliore del fine settimana, Jayden Daniels e compagni proseguono la loro straordinaria stagione ed escono vincitori dalla trasferta in Florida, sconfiggendo con il punteggio di 20-23 i Tampa Bay Buccaneers grazie al calcio da tre puntida parte del loro kicker da una distanza di 37 yards. Una gran prestazione quella di Gonzalez, che già in precedenza aveva messo a segno un altro field goal dalle 22 yards e sopratuno da 52 nel corso del primo tempo.Altra prestazione decisamente positiva per il rookie QB dei, che ha lanciato per 268 yards con 2 TD per Terry McLaurin e Dyami Brown, aggiungendo poi 36 yards di corsa.