Lorenzo Spolverato, nuove minacce al GF: "O vado via oppure inizia il gioco"

Al Grande Fratellominaccia ancora di abbandonare il reality, cosa ha detto nella casaSpolverano abbandonerà davvero il Grande Fratello?In più occasioniha già minacciato di essere pronto ad abbandonare il Grande Fratello e nelle scorse ore ha ribadito che potrebbe davvero lasciare la casa durante la nuova puntata che andrà stasera, lunedì 13 gennaio 2025, su Canale 5.minaccia di abbandonare il GF (Screen video Mediaset Infinity)Il gieffino ne ha parlato con Amanda Leccio, ma lei non gli ha creduto, al suo compagno di avventura ha infatti detto: “Tu che te ne vai? Ma non lo dire che non ci credo nemmeno se lo vedo.”non sopporta il fatto che Helena Prestes l’abbia fatta franca in varie occasioni al Grande Fratello ed è per questo che vuole andare via.