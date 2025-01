Thesocialpost.it - Flixbus abbandona un altro passeggero di notte: uomo scaricato con 4 valigie alla periferia di Torino

Un nuovo episodio mette sotto accusa il servizio, alimentando il dibattito sulla gestione dei passeggeri da parte della compagnia di trasporti low-cost. Dopo il caso di Giuseppe De Nicolo a Bologna, un operatore socio-sanitario di, Filippo Caltagirone, è stato costretto a scendere dall’autobus contro la sua volontà, durante un viaggio programmato daa Monaco di Baviera.Leggi anche: Grave incidente per un autobus: ci sono feritiUn errore nella prenotazione scatena il caosL’episodio si è verificato nella tarda serata del 20 dicembre, quando Caltagirone, 38 anni, si è accorto di aver acquistato un titolo di viaggio valido per il giorno precedente. Dopo aver concordato con il personale la possibilità di acquistare un nuovo biglietto in contanti direttamente sull’autobus, la situazione è degenerata.