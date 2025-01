Bergamonews.it - Atalanta, che sfortuna: infortunio anche per Kossounou, stop di almeno un mese

Si fermaOdilon: l’continua a vivere un momento di difficoltà in termini di infortuni e ad essere colpito, come già capitato nella prima parte di stagione, è il reparto arretrato, che perde l’ivoriano perun.L’ex Bayer Leverkusen si è infortunato durante l’allenamento di domenica, rimediando un problema muscolare all’adduttore che però coinvolgeil tendine. Nel dettaglio, l’diè muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori, a destra.Per quel che riguarda i tempi di recupero, essendo coinvolto il tendine difficilmente si potrà pensare di stare sotto i 30-40 giorni,se non è da escludere che possano allungarsi a seconda di quella che sarà la progressione clinica.