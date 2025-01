Isaechia.it - Verissimo, Sonia Bruganelli: “La mia storia con Angelo Madonia? Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”

Leggi su Isaechia.it

A distanza di circa un mese dalla fine di Ballando con le Stelle,è tornata in televisione, questa volta nel salotto di, per raccontare la sua esperienza nello show di Milly Carlucci, ma anche il suo rapporto con Paolo Bonolis ad oltre un anno dalla separazione.Per prima cosa, però, ha parlato del ruolo inedito di nonna:Il ruolo di nonna mi piace moltissimo, lui mi chiama proprio nonna e fa impressione. Mi ci sento, però, a livello anagrafico so che non lo sono. Davide è l’amore della mamma, fino a 40 anni niente figli. Lui è pazzo del fratello e del nipote, gli insegna tutte le cose che non si possono dire. Adele è già più grandina di testa, Silvia non lo considera tanto, le toglie un po’ di attenzioni del fratello e vorrebbe averlo tutto per lei. È difficilissimo parlare con un bambino di due anni che parla americano, perché non si capisce.