Ubisoft, "Strategic Update": il destino di Assassin's Creed Shadows è appeso a un filo

C’è aria di tempesta nei corridoi di. La software house francese, che ha reso noti nomi comee Rainbow Six Siege (ma anche Ghost Recon, Splinter Cell, Rayman ecc.), ha recentemente annunciato un piano di ristrutturazione per cercare di salvare il salvabile. Le parole d’ordine sono: tagli ai costi, selettività negli investimenti e, potenzialmente, una vendita dell’azienda. Ma dietro il comunicato ufficiale “” si nasconde molto di più.Negli ultimi anniha fatto un po’ fatica a mantenere il prestigio accumulato negli anni e titoli come XDefiant (annullato a dicembre) e Star Wars Outlaws (stroncato dalla critica), hanno pesato come macigni sul bilancio del terzo trimestre dell’anno fiscale 2024-25. L’azienda ha chiuso tre studi di produzione e continua a registrare performance finanziarie deludenti.