Scuolalink.it - Sostegno a Cosenza: 67 nuove opportunità

Leggi su Scuolalink.it

L’Ufficio Scolastico assegna 67 posti diin Calabria (30 a) per studenti con disabilità. Le assunzioni avvengono su richiesta delle famiglie e tramite le graduatorie interne degli istituti scolastici. Questa iniziativa offredi lavoro nelscolastico. L’anno scolastico in corso offreper i docenti dinelle scuole calabresi. Data la maggiore concentrazione di scuole,riceve 30 delle 67cattedre diassegnate dall’USR in Calabria per studenti con disabilità. Le restanti cattedre sono distribuite nelle altre province: 19 a Catanzaro, 1,5 a Crotone e 2,5 a Vibo Valentia. Al momento, nessuna cattedra in deroga è prevista per Reggio Calabria, ma non si escludono ulteriori integrazioni nelle prossime settimane.