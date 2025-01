Iodonna.it - Nadia Terranova è tornata nel suo paese d'origine per riportare alla luce la storia della sua bisnonna. Un romanzo sul potere della memoria. E sulla follia che, grande o piccola, lega le generazioni

non ha bisogno di molte presentazioni. Esordisce con Gli anni al contrario, con Addio fantasmi è finalista al premio Strega 2019. Nel 2022 pubblica Trema la notte, unsuccesso. È autrice anche di molti libri per ragazzi, ne cito uno: Il segreto. Un autentico gioiello. Arriva ora in libreria con Quello che so di te (Guanda), undi una forza travolgente. Il tema è quello. Venera, lavoce narrante, ha trascorso un certo periodo in manicomio e chi scrive non l’ha mai conosciuta, ma la sogna da anni. Viene a lei come chiamata a raccontarle la sua tragicadi donna. Ma non sarà solo lei la pazza di questa “Mitologia familiare” messinese. Audiolibri: ecco perché fanno bene al cervello X La Mitologia familiare nel nuovo libro diEd è questa la bellezza del, un prisma che gira e nel quale chi vi viene riflesso sussume un po’del mondo.