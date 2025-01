Liberoquotidiano.it - Masterchef, alti ascolti in tv? Spunta un dubbio sugli chef

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (14) Siamo reduci dalle abbuffate natalizie ma i programmi dedicati alla cucina non sembrano minimamente risentirne. Anzi.su Sky Uno continua a segnare risultati ottimi tanto che nel secondo episodio è arrivato a sfiorare il 6% di share con medie vicine al milione di spettatori. Nonostante una serata complicata come quella del giovedì, con la serie Un passo dal cielo su Rai 1, Tolo Tolo di Checco Zalone su Canale 5, la sfida dei talk di Rete 4 e La7 e Geppi Cucciari su Rai 3, la confermata squadra di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mantiene intatto il suo cospicuo seguito. Ilè se questi programmi siano guardati da appassionati di cucina o semplicemente “consumati” per la presenza di questiormai divenuti delle star nell'immaginario collettivo.