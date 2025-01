Ilrestodelcarlino.it - L’E-Work con Sassari inizia il ciclo della verità

Ventuno giorni per conquistare la salvezza. Da oggi all’1 febbraio l’E-si giocherà un’intera stagione, avendo tre scontri diretti che diranno se dovrà disputare i playout o se si salverà, che significherebbe giocare i playoff. Il primo è stasera alle 18 al PalaBubani con il Banco di Sardegna, appaiata alle faentine a quota 8 punti, in crisi di risultati e con problemi di organico. La squadra che all’andata travolse l’E-92-65 è soltanto un ricordo e oggi non avrà la pivot Begic. L’E-si presenta con la giusta carica, data anche dalla capitana Franceschelli, che ad inizio anno ha fatto un discorso motivazionale alle compagne, soprattutto alle giovani alla prima esperienza in A1, dicendo loro che tutta la stagione passa dalle sfide in casa con, a Battipaglia (domenica 19) e a Villafranca (sabato 1 febbraio).