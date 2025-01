Ilfattoquotidiano.it - La casa distrutta dalle fiamme come nella serie tv che interpreta (con un finale per fortuna diverso): Milo Ventimiglia racconta il dramma

A volte la vita imita l’arte. Lo sa bene, la cui abitazione a Malibu è andata a fuoco proprioquella del personaggio chefamosadella NBC This Is Us. L’attore è una delle tante persone – anche famose – che stanno subendo gli effetti dei devastanti incendi in California. Anche la sua abitazione è stata avvoltae a, 47 anni, e alla moglie Jarah Mariano, incinta e prossima a dare alla luce il loro primo figlio, non è rimasta altra scelta se non darsela a gambe levate.L’attore è stato intervistato da CBS News mentre tornava aper la prima volta dopo essere stato evacuato per constatare i danni. Sebbene i vicini gli avessero già comunicato la distruzione della sua dimora, vedere la situazione con i propri occhi l’ha resa reale.